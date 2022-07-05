Российские захватчики блокируют мариупольцам доступ к чистой питьевой воде в необходимом количестве уже более двух месяцев.

В оккупированном Мариуполе жители получают 5 литров питьевой воды в неделю.

Об этом сообщает Мариупольский городской совет.

Чтобы попасть в пункты набора, жители вынуждены занимать очередь с самого утра.

В горсовете отмечают, что питьевая вода остается одной из наиболее острых проблем в оккупированном городе. Чтобы выжить, люди набирают воду в лужах и канализационных колодцах. Но такая вода опасна, поскольку по всему городу расположены стихийные захоронения и мусор.

"Уже более двух месяцев оккупанты блокируют мариупольцам доступ к чистой питьевой воде в необходимом количестве. Люди вынуждены стоять в очереди или искать качество альтернативные варианты. При этом качество воды, которая есть, вообще никто не проверяет. Захватчики в центре Европы сделали так, что вода стала настоящим золотом", - подчеркнул мэр Мариуполя Вадим Бойченко.

Как сообщал УНИАН, 8 мая мэр Мариуполя Вадим Бойченко рассказал, что оккупанты хаотично пытаются восстановить водоснабжение в городе, но без полноценной системы водоотведения, что грозит экологической катастрофой.

Мариуполь находится на грани эпидемической и экологической катастроф, последствия которых будут проявляться за пределами Украины.

22 мая стало известно, что в Мариуполе люди вынуждены потреблять техническую воду вместо питьевой.

28 мая в городе оккупанты установили мобильные душевые палатки из-за отсутствия водоснабжения.

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