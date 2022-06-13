Сейчас оккупационная администрация предлагает людям идти в "волонтеры", главной их задачей станет уборка завалов на улицах и захоронения тел в братских могилах.

Во временно оккупированном Мариуполе захватчики предлагают местным жителям работу "за еду".

Об этом сообщило Главное управление разведки Министерства обороны.

Так, отмечается, что во временно оккупированном Мариуполе захватчики не смогли набрать на работу в коммунальные службы достаточное количество сотрудников с зарплатой 10 тысяч рублей в месяц, следовательно, враг снизил объемы так называемой "гуманитарной помощи", которая обеспечивала минимальный объем продуктов для выживания.

"Сейчас оккупационная администрация предлагает людям идти в "волонтеры". Анонсируется, что главной их задачей станет уборка завалов на улицах и захоронение тел в братских могилах. В качестве вознаграждения предлагается "доступ к пище". Также для "наведения порядка" в изувеченных населенных пунктах (в том числе Мариуполе) оккупанты планируют использовать бесплатную труд "добровольцев", - говорится в сообщении.

Как ранее сообщал УНИАН, в Мариуполе ситуация катастрофическая, в городе давно нет света, воды. Оно практически разрушено российскими оккупантами.

С начала полномасштабной российской агрессии в некогда цветущей "столице" Приазовья погибло по меньшей мере 22 тыс. мирных жителей. Сегодня в оккупированном городе остаются "жить" около 100 тысяч гражданских.

По словам мэра Вадима Бойченко, эпидемическая ситуация в оккупированном россиянами городе с каждым днем ухудшается. До конца года 10 тысяч мариупольцев могут погибнуть от холеры и других болезней.

Вас также могут заинтересовать новости: