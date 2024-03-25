Сегодня утром Россия нанесла очередной ракетный удар по Киеву. По данным ВСУ, средства противовоздушной обороны перехватили две баллистические ракеты, запущенные с территории оккупированного Крыма, обе были нацелены на центр Киева.
В то же время издание Kyiv Post со ссылкой на свои источники в Службе безопасности Украины утверждает, что обе российские ракеты были нацелены на офисы СБУ.
"По данным источников Kyiv Post, ракеты были нацелены на помещения, где находятся высокопоставленные сотрудники СБУ", - пишет издание.
Сегодня, 25 марта, в Украине отмечают День Службы безопасности Украины.
Ракетный удар по Киеву - что известно
Утром в Киеве прозвучала серия взрывов - почти сразу после объявления воздушной тревоги. Командующий Воздушных сил Вооруженных сил Украины Николай Олещук заявил, что российские оккупанты нанесли удар по Киеву двумя баллистическими ракетами с временно оккупированного Крыма. Их уничтожили украинские защитники.
По данным мэра Киева Виталия Кличко, в результате атаки нет попаданий в многоэтажные жилые дома. Жертв пока также нет. Известно о семи пострадавших, двое из которых - в больнице. В результате падения обломков повреждено многоэтажное нежилое здание, спасатели продолжают разбирать завалы.