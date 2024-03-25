По данным источников СМИ, обе российские ракеты были нацелены на офисы СБУ.

Сегодня утром Россия нанесла очередной ракетный удар по Киеву. По данным ВСУ, средства противовоздушной обороны перехватили две баллистические ракеты, запущенные с территории оккупированного Крыма, обе были нацелены на центр Киева.

В то же время издание Kyiv Post со ссылкой на свои источники в Службе безопасности Украины утверждает, что обе российские ракеты были нацелены на офисы СБУ.

"По данным источников Kyiv Post, ракеты были нацелены на помещения, где находятся высокопоставленные сотрудники СБУ", - пишет издание.

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Сегодня, 25 марта, в Украине отмечают День Службы безопасности Украины.

Ракетный удар по Киеву - что известно

Утром в Киеве прозвучала серия взрывов - почти сразу после объявления воздушной тревоги. Командующий Воздушных сил Вооруженных сил Украины Николай Олещук заявил, что российские оккупанты нанесли удар по Киеву двумя баллистическими ракетами с временно оккупированного Крыма. Их уничтожили украинские защитники.

По данным мэра Киева Виталия Кличко, в результате атаки нет попаданий в многоэтажные жилые дома. Жертв пока также нет. Известно о семи пострадавших, двое из которых - в больнице. В результате падения обломков повреждено многоэтажное нежилое здание, спасатели продолжают разбирать завалы.

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