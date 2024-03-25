Враг нанес удар по столице баллистическими ракетами, есть повреждения в домах в обычной городской застройке.

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал утренний удар российских оккупантов по Киеву, подчеркнув, что Украине нужно больше средств противовоздушной обороны.

В своем Telegram-канале он поблагодарил спасателей Государственной служба Украины по чрезвычайным ситуациям, полицию, коммунальщиков и все привлеченные службы, которые этим утром ликвидируют последствия российской атаки против Киева.

"Российские террористы нанесли удар по столице баллистическими ракетами. К сожалению, есть повреждения в домах в обычной городской застройке. В настоящее время известно о пяти пострадавших. Продолжается разбор завалов", - отметил Зеленский.

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Президент подчеркнул: "Мы не устаем повторять, что Украине нужно больше ПВО. Это безопасность для наших городов и сохраненные человеческие жизни. Всем нам в мире, кто уважает и защищает жизнь, надо остановить этот террор".

Атака на Киев 25 марта - детали

Утром 25 марта в Киеве прогремели взрывы. Власти сообщили о работе сил противовоздушной обороны. Также, в частности мэр столицы Виталий Кличко заявил о вызовах экстренных служб в нескольких районах города.

В Киевской городской военной администрации подтвердили, что в Печерском районе, предварительно, повреждено многоэтажное нежилое здание. В Министерстве культуры и информационной политики Украины заявили, что вражеская ракета разрушила часть здания Академии декоративно-прикладного искусства и дизайна имени Михаила Бойчука.

По данным Кличко, в результате атаки нет попаданий в многоэтажные жилые дома. Жертв пока также нет. Известно о семи пострадавших, двое из которых - в больнице.

Командующий Воздушных сил Вооруженных сил Украины Николай Олещук заявил, что российские оккупанты нанесли удар по Киеву двумя баллистическими ракетами с временно оккупированного Крыма. Их уничтожили украинские защитники.

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