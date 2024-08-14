Также они поделились впечатлениями об уровне фортификационных сооружений, которые там встретили.

Украинские военные испытывали страх, адреналин и подъем во время наступления на Курскую область. Об этом рассказали два его участника, которые сейчас с ранениями находятся в одной из больниц Сумской области, передает Суспільне.

Боец Павел был в составе воинского подразделения, которое в числе первых зашло в Курскую область.

"Страх, адреналин. Ты понимаешь, когда зашел на их территорию, как мы натерпелись, как наши женщины, дети натерпелись всего этого, что теперь их очередь", - поделился впечатлениями военный.

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Он получил осколочные ранения, когда его подразделение прошло около 30 километров по территории России.

"Мы зачищали дома, искали российских военных, "прилет" произошел прямо во дворе. Я упал, кричу "300-й!". Ко мне подбежали, наложили мне турникеты, и я ждал эвакуации. Я не верил, что оттуда выйду живым", - вспоминает Павел.

Военный также рассказал о фортификации россиян в Курской области: "Я по окопам их ходил. Там очень большие окопы у них, под три метра, все деревом обшито, по бокам стены, пол даже деревянный в тех окопах. Очень большие. Они покинули их. Знали, что мы будем заходить".

Боец Александр был участником наступления на российскую территорию в составе другого подразделения.

"Было ощущение такого немного подъема, потому что ты можешь отплатить за все то, что они сделали с нами. При всем этом мы же не звери. Не оскорбляем гражданских, не мародерствуем. Мы просто делаем так, чтобы в дальнейшем и нашим ребятам на фронте, которые сейчас на Донбассе, на Запорожском направлении, там, где сейчас очень тяжело, было легче. Лично мы зашли более чем на 25 километров вглубь, то есть аж за Суджу. Мы попали в небольшую засаду, когда зачищали один населенный пункт. К счастью, ранение оказалось легким", - отметил военный.

Александр рассказал, как украинских военных встречало гражданское население в Курской области: "Большинство гражданских напуганы, но те, что постарше - им как бы все равно. Я не наблюдал, чтобы они видели в нас каких-то врагов, несмотря на российскую пропаганду. Встречали людей, которые были очень напуганы, но в принципе после общения с нами - нормально".

В Курской области его очень поразила разница между украинскими и российскими военнослужащими.

"Мы на несколько голов выше. Видно, что у нас более подготовленные военные, более мотивированные. У нас люди знают, наверное, за чем они идут. Даже военные, которые сдавались в плен там - такое ощущение, будто они немного овощи, будто они и сами не знают, что они здесь делают, зачем их послали", - делится мыслями мужчина.

Также военный рассказал о том, как во время зачистки улицы удалось взять пленного: "В одном из домов мы нашли российского военного, он был с "радейкой", то есть передавал какие-то данные, или корректировал, или просто его задача была, как он сказал, если увидит "хохлов", то должен передавать на "радейку". Мы его скрутили, допросили и отправили в обменный фонд".

Что касается защитных сооружений, то Александр был поражен их низким уровнем на том направлении, где продвигалось его подразделение.

"Они расставили на границе "зубы дракона", но это и все. Это не защита границы. Когда они встречаются с нашими военными, они пытаются окопаться. Но это просто окоп. Как это было у нас в 2022 году, когда мы не ожидали нападения, именно полномасштабного, так сейчас у них. Они не ожидают нападения, они не ожидают того, что мы можем дать им отпор. Поэтому они как-то не сильно и готовятся", - добавил военный.

Наступление ВСУ на Курскую область - что известно

ВСУ 6 августа начали наступательную операцию в Курской области. 12 августа Украина на официальном уровне признала, что проводит наступление.

13 августа главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что украинские защитники взяли под контроль 74 населенных пункта Курской области. А сегодня он сообщил о завершении поиска и уничтожения врага в городе Суджа.

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