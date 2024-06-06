Украинские морские дроны настолько улучшили, что их не могут сдержать российские заграждения.

ГУР подтвердило уничтожение российского буксира "Сатурн" возле Крыма в ночь на 6 июня. Украинские обновленные дроны смогли поразить вражеские суда, несмотря на плавучие заграждения россиян, которые называются боны, сообщил эксперт Defence Express Иван Киричевский в эфире Radio NV.

Он пояснил, что такие заграждения, как боны, россияне ставят абсолютно везде, где есть их точки базирования, в частности, где флот во временно оккупированном Крыму или в Новороссийске, или вокруг Крымского моста. Однако, такие "защиты" им не помогли и морские дроны ГУР сумели поразить цель.

"Важен именно тот аспект, что в этой атаке, которая завершилась, на первый взгляд, всего-навсего потоплением двух никому не нужных буксиров, боны не смогли ничего задержать. Наши катера поплыли и наделали россиянам немного беды", - подчеркнул Киричевский. Видео дня

Эксперт обратил внимание, что украинские катера-камикадзе после соответствующего апгрейда эти препятствия научились преодолевать. Он уверен, что поражение буксиров - это только начало.

"Это проверка в реальных условиях, это даже не тренировка. Обкатка в реальных условиях. Получилось на буксирах, получится на чем-то более весомом", - сказал аналитик.

Поражение российского "Сатурна" - новости, которые стоит прочитать

Представитель ГУР Андрей Юсов заявил об уничтожении российского судна в Черноморской акватории в ночь на 6 июня. По его словам, операция стала возможной в результате прорыва морских фортификаций, которые строил враг.

Впоследствии в разведке показали уничтожение российского буксира в Крыму и сообщили, что это судно "Сатурн".

"Сатурн" больше не поплывет - спецназовцы ГУР уничтожили российский буксир", - говорится в сообщении.

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