В частности, отмечаются проблемы с материально-техническим обеспечением российской армии.

Логистические проблемы и активные контратаки Вооруженных сил Украины ограничивают наступательные возможности России.

Об этом говорится в отчете британской разведки, сообщает Минобороны Британии.

"Непрерывные украинские контратаки вынуждают Россию использовать большое количество войск для защиты своих путей снабжения. Это серьезно ограничивает наступательный потенциал России", - сказано в сообщении.

Кроме того, отмечаются проблемы с материально-техническим обеспечением российской армии.

"Нежелание маневрировать на пересеченной местности, отсутствие контроля в воздухе и ограниченные возможности пользования мостами мешают России эффективно обеспечивать передовые подразделения даже основными предметами первой необходимости - едой и горючим", - отмечает британская разведка.

Как сообщал УНИАН, ранее в Минобороны Украины заявили, что у врага сложности с провиантом, дозаправкой техники и в большинстве мест дислокации уничтожена логистика.

Количество активных боев и наступательная активность врага снизились. Здесь две причины: первая - враг рассчитывал на очень быстрый блицкриг и не был готов, что война продлится более 10 дней, а вторая - Вооруженные силы Украины уничтожили даже то, что у врага было для пополнения своих запасов.

Напомним, 24 февраля 2022 года РФ начала войну против независимой Украины и устроила в стране настоящий террор. Русские обстреливают из тяжелого вооружения мирные украинские города, убивая гражданское население, в том числе детей и женщин.

После начала российского вторжения цивилизованные страны ввели санкции против РФ. Ограничения касались обращения валюты в стране, долговых обязательств, санкций против российских банков и др. Курс рубля всего за две недели войны взлетел почти в 4 раза. Аналитики прогнозируют экономике РФ дефолт в апреле этого года.

Мировые производители и бренды начали массово уходить с российского рынка РФ. Хотя некоторые международные компании до сих пор продолжают там работать и платить налоги стране-агрессору, которые она направляет на убийство украинцев.

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