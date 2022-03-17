По словам заместителя министра, среди представителей власти на местах могут быть предатели, "спящие агенты", но не будет такого количества, как в 2014 году.

У врага сложности с провиантом, дозаправкой техники и в большинстве мест дислокации уничтожена логистика.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила заместитель министра обороны Анна Маляр в эфире информационного телемарафона.

По ее словам, количество активных боев и наступательная активность врага снизились. Кроме того, сообщила Маляр, в большинстве мест дислокации врага логистика уничтожена.

Она добавила, что здесь две причины: первая - враг рассчитывал на очень быстрый блицкриг и не был готов, что война продлится более 10 дней, а вторая - Вооруженные силы Украины уничтожили даже то, что у врага было для пополнения своих запасов.

"Поэтому хотят пополнить личный состав и материальное обеспечение. Они пытаются закрепиться на тех территориях, которые они временно занимают и пытаются влиять на местное население, но украинцы очень мощно сопротивляются, им это не удается", - подчеркнула Маляр.

Она напомнила, что оккупанты в тех регионах, где временно заняли территории, похищают представителей местной власти, чтобы склонить к сотрудничеству. По ее словам, сегодня уже не повторится ситуация, которая была в 2014 году, когда многие представители местной власти, правоохранительных структур и 70% вооруженных сил в Крыму перешли на сторону врага.

"Сейчас такой картины уже нет. Но все-таки могут найтись люди, которые все это время были "спящими агентами" или ждали, что враг сюда придет, и они могут сейчас себя проявить. Они будут в абсолютном меньшинстве", - заявила Маляр.

Как сообщал УНИАН, общие боевые потери противника с начала вторжения России в Украину составили около 14 тыс. человек личного состава.