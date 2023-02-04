Россия формально включила оккупированные территории Украины в свой Южный военный округ. Однако большого смысла в этом нет, считает Британская разведка.
Отмечается, что теперь захваченные районы Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей будут находится в ведении российского военного штаба, расположенного в Ростове-на-Дону.
Этому предшествовало заявление министра обороны РФ Сергея Шойгу о формировании "самостоятельных военных группировок" на украинских территориях.
В британской разведке этот шаг считают частью российских долгосрочных планов по интеграции украинских территорий.
"Однако вряд ли это окажет непосредственное влияние на кампанию: в настоящее время Россия развертывает силы со всех военных округов России под командованием специального развернутого штаба", – сообщает британская разведка.
Война в Украине – последние новости
По мнению военного эксперта Олега Жданова, Россия уже выдыхается и теряет боевой потенциал. Ее войска теряют качественные показатели – как по живой силе, так и по технике.
В Генштабе ВСУ также указывают на огромные потери врага с начала войны – около 130 тысяч солдат и более 3200 танков.
Замглавы МИД Польши павел Яблонский отметил, что худшим сценарием для окончания войны в Украине будет тот вариант мирного договора, при котором России позволят "сохранить лицо".