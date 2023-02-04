Россия не успеет получить выгоду от захваченных территорий, пока идет война.

Россия формально включила оккупированные территории Украины в свой Южный военный округ. Однако большого смысла в этом нет, считает Британская разведка.

Отмечается, что теперь захваченные районы Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей будут находится в ведении российского военного штаба, расположенного в Ростове-на-Дону.

Этому предшествовало заявление министра обороны РФ Сергея Шойгу о формировании "самостоятельных военных группировок" на украинских территориях.

Видео дня

В британской разведке этот шаг считают частью российских долгосрочных планов по интеграции украинских территорий.

"Однако вряд ли это окажет непосредственное влияние на кампанию: в настоящее время Россия развертывает силы со всех военных округов России под командованием специального развернутого штаба", – сообщает британская разведка.

Война в Украине – последние новости

По мнению военного эксперта Олега Жданова, Россия уже выдыхается и теряет боевой потенциал. Ее войска теряют качественные показатели – как по живой силе, так и по технике.

В Генштабе ВСУ также указывают на огромные потери врага с начала войны – около 130 тысяч солдат и более 3200 танков.

Замглавы МИД Польши павел Яблонский отметил, что худшим сценарием для окончания войны в Украине будет тот вариант мирного договора, при котором России позволят "сохранить лицо".

Вас также могут заинтересовать новости: