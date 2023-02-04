Ни Россия, ни Украина не заинтересованы в затягивании войны. Причем агрессор явно теряет наступательный потенциал.

Россия "выдыхается" и теряет потенциал для продолжения войны. Уже сейчас российская армия воюет в основном живой силой, а не боевой техникой.

Об этом заявил военный эксперт Олег Жданов, отвечая на вопросы подписчиков в своем YouTube-канале.

По его словам, ни одна из сторон текущего конфликта не заинтересована в его замораживании.

"Россия не может затягивать [войну]. Поэтому Путин и пугает всех и вся. У него осталась одна-единственная пугалка – ядерная дубина. Но мы и наши партнеры тоже не собираемся затягивать войну", – заявил Жданов.

Эксперт отметил, что для Украины ситуация в плане вооружений постепенно улучшается, поскольку недавно удалось "прорвать плотину" в вопросе поставок западных вооружений. У России же боевой потенциал снижается.

"Идут мобилизованные более низкого качества, техника и вооружения начинают поступать более низкого качества. Они воюют в основном живой силой, а не танками. Да, по артиллерии там еще есть превосходство. По технике на одном направлении они могут создать превосходство. Но на одном направлении. В основном они берут массовостью", – заявил Жданов.

По его словам, вопрос состоит в том, как долго россияне будут согласны просто идти и умирать "за царя и отечество".

Война в Украине – последние новости

За прошедшие сутки российские оккупанты потеряли в Украине около 720 своих солдат убитыми. В целом с начала вторжения вражеские потери составляют около 130 590 человек.

В настоящее время оккупанты ведут наступление на четырех направлениях – Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском.

На этом фоне в Украине начали формировать штурмовые бригады "Гвардии наступления". Эти подразделения задействуют в контрнаступательных операциях.

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