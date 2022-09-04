Захватчики не получают соответствующую форму, отметила разведка Британии.

Военное руководство Российской Федерации постоянно обделяет оккупантов, воюющих в Украине.

Не обеспечиваются базовые потребности захватчиков, сообщает разведка Великобритании.

По ее данным, в частности, оккупанты не получают соответствующую одежду и зарплату.

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"Российские вооруженные силы постоянно не обеспечивают базовых потребностей военнослужащих, дислоцированных в Украине, включая соответствующую форму, оружие и пайки, а также оплату...", – отметили в разведке.

В ведомстве добавили, что такая ситуация могла сложиться из-за военной бюрократии, прикрытия войны термином "спецоперация" и откровенной коррупцией среди командного состава.

В конце августа британская разведка сообщала, что российского министра обороны Сергея Шойгу отстранили от руководства захватчиками в Украине

Напомним, РФ рано утром 24 февраля осуществила полномасштабное вторжение в Украину. Украинская армия дает достойный отпор врагу. По состоянию на 4 сентября на нашей земле уже уничтожили примерно 49 500 врагов.

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