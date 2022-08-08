Руководство армией РФ продолжает претерпевать значительные изменения, что может повлиять на усилия россиян по командованию и управлению силами в Украине.

Русское военное руководство претерпело серьезные изменения из-за неудач своей армии в Украине.

Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).

Отмечается, что Министерство обороны Великобритании подтвердило предыдущие данные ISW относительно того, что как минимум шесть российских командиров, вероятно, были уволены со своих должностей с начала повтомасштабного вторжения в феврале.

Среди них - командующий Восточным военным округом генерал-полковник Александр Чайко, а также командующий Западным военным округом генерал-полковник Александр Журавлев.

В британском Минобороны добавляют, что был устранен генерал Александр Дворников, который командовал российской армией в Украине с апреля, а генерал армии Сергей Суровикин перебрал на себя "южную группировку" войск в Украине.

"Министерство обороны Великобритании пришло к выводу, что отсутствие согласованности в российской командной структуре и продолжающиеся потери военного руководства на поле боя затрудняют командование и управление, а также общую эффективность операций в Украине", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, за время полномасштабного вторжения российское военное руководство ежемесячно узнает о новых увольнениях. Журналисты проекта FreeДом рассказывают, о каких российских генералах идет речь.

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