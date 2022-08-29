Путину теперь о ходе войны в Украине докладывают оперативные командиры, добавили в британской разведке.

Министра обороны Российской Федерации Сергея Шойгу отстранили от российского руководства из-за проблем армии в войне против Украины.

Теперь оперативные командиры докладывают президенту РФ Владимиру Путину о ходе противостояния, сообщает разведка Британии, опираясь на сведения российских СМИ.

Кроме того, в ведомстве сообщили, что, вероятно, российские офицеры и солдаты, которые имеют свой опыт войны, "регулярно высмеивают Шойгу за его неэффективное руководство, поскольку прогресс России в войне застопорился".

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Напомним, войска РФ рано утром 24 февраля вторглись в Украину и планировали за несколько дней взять под контроль Киев. Противникам не удалось воплотить в жизнь свой план.

СМИ узнали, что Шойгу и его окружение украли 80% денег, которые должны были пойти на войну.

Вооруженные силы Украины дают достойный отпор захватчикам. По состоянию на 29 августа на нашей земле уничтожены около 47 100 противников.

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