Министра обороны Российской Федерации Сергея Шойгу отстранили от российского руководства из-за проблем армии в войне против Украины.
Теперь оперативные командиры докладывают президенту РФ Владимиру Путину о ходе противостояния, сообщает разведка Британии, опираясь на сведения российских СМИ.
Кроме того, в ведомстве сообщили, что, вероятно, российские офицеры и солдаты, которые имеют свой опыт войны, "регулярно высмеивают Шойгу за его неэффективное руководство, поскольку прогресс России в войне застопорился".
Напомним, войска РФ рано утром 24 февраля вторглись в Украину и планировали за несколько дней взять под контроль Киев. Противникам не удалось воплотить в жизнь свой план.
СМИ узнали, что Шойгу и его окружение украли 80% денег, которые должны были пойти на войну.
Вооруженные силы Украины дают достойный отпор захватчикам. По состоянию на 29 августа на нашей земле уничтожены около 47 100 противников.