В Минобороны Британии отметили, что россияне начали использовать меньше ракет.

Российская Федерация ударила по Украине 28 апреля и 1 мая ракетами впервые за 50 дней после 9 марта. Целью оккупантов уже были не объекты энергосистемы.

В Министерстве обороны Великобритании отметили, что удары по Украине нанесли российские стратегические бомбардировщики дальней авиации Ту-95 и Ту-160, вероятно, с применением КРВБ Х-101 и Х-555. При этом указано, что россияне стали использовать меньшее количество ракет, чем ранее, что может быть связано с попытками РФ восстановить свои запасы ракет.

"Наблюдаемые типы объектов, поврежденных российскими ударами, указывают на возможный отказ от нацеливания на электроэнергетическую сеть Украины. Оба недавних удара, вероятно, были направлены на военную, промышленную и логистическую инфраструктуру Украины", - указало Минобороны Британии в Twitter.

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Российская атака 3 мая - что известно

В ночь на 3 мая в Украине объявляли воздушную тревогу. Российская Федерация запустила по спящим украинским городам дроны из Брянской области и с восточного побережья Азовского моря. Всего зафиксировали 26 БПЛА, но 21 дрон уничтожили силы ПВО.

Отмечается, что дроны в небе над Киевской областью были сбиты, а в Днепре один дрон ударил по админзданию, из-за чего вспыхнул пожар.

Кроме того, во время ночной атаки россияне ударили по нефтебазе в Кропивницком тремя беспилотниками.

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