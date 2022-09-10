Украинские воины обнаружили позицию и зачистили ее.

Бойцы из 73-го морского центра специальных операций имени кошевого атамана Антина Головатого показали сражение во вражеском тылу на временно оккупированной территории Украины. Во время специальной разведки боевая группа ССО обнаружила позицию оккупантов. Воины быстро сориентировались и уничтожили БТР вместе с личным составом армии противника.

Видео с работой бойцов ССО опубликовал пресс-центр подразделения на официальной странице на Facebook.

"На южном направлении, во время проведения специальной разведки на временно оккупированной территории, боевая группа ССО Украины натолкнулась на вражескую позицию. Обнаруженные там российский БТР и личный состав оккупантов уничтожили мгновенно за считанные минуты. После этого операторы подразделения ССО Украины отправились дальше, продолжая выполнять свою основную задачу", — сказано в описании ролика.

Видео дня

На видео сначала демонстрируется, как украинские защитники аккуратно продвигались вперед среди лесных зарослей. Затем они увидели вражескую позицию, и один из бойцов двинулся вперед с грантометом наперевес. Он зашел сбоку и совершил залп в БТР-80. Момент выстрела показан на 56 секунде ролика.

Как сообщал УНИАН, солдат ВСУ с позывным "Гром" сообщил, что на Херсонщине рашисты покидают свои позиции. Враг активно обстреливает украинских защитников из артиллерии, применяет фосфорные и кассетные снаряды. Однако пехота РФ убегает с поля боя.

Сегодня, 10 сентября, также сообщалось, что ВСУ ударили в два района сосредоточения живой силы и техники врага. В результате удалось ликвидировать 5 рашистов и уничтожить гаубицу "Мста-Б.

Война Российской Федерации против Украины

24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажкам городов.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

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