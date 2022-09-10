Украинские воины говорят, что выбить русских на Херсоншине трудно, но они бегут. оставляя нижнее белье.

Украинское контрнаступление на Херсонщине продолжается, Силы обороны продолжают выбивать с позиций российских захватчиков.

Об этом украинские воины с деоккупированных территорий рассказали в комментарии Военному телевидению.

Военнослужащий ВСУ с позывным "Гром" рассказал, что оккупантов удалось выбить с их позиций, однако борьба продолжается.

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"В основном ситуация стабильно под нашим контролем, так сказать. Фосфором насыпают, да. Очень агрессивно, использует кассеты, 152-й, САУшки, Грады...Так, ну вот с пехотой у них не получается, они убегают. У*бывали так, что аж трусы позабывали", - рассказал "Гром".

По словам воина, русские очень надежно окопались, поэтому выбивание было нелегким. Сейчас оккупанты отступили.

"Наконец выбили и пойдем дальше. До Херсона пока, а там уже дальше на Крым. Сейчас они круглосуточно практически обстреливают. Ну, соответственно, получают сразу в ответ. Уверенно, уверенно идем вперед", - добавил воин.

Кроме того, он подчеркнул, что украинское войско крайне мотивировано. Никто не отказывается идти в бой.

"У нас есть один командир. Он говорит постоянно в рацию: "Ребята, вперед, вперед, вперед". Все так и делают. Я не знаю ни одного человека, который написал какой-то отказ, или убегала, или еще что-то. У нас такого не было даже", - отметил "Гром".

При этом воин похвастался, что недавно удалось уничтожить вражескую "вертушку" (вертолет). Другой воин с позывным "Бродяга" рассказал подробнее об этом трофее.

"Вылетела группа вражеских вертушек. Мы вышли заняли позиции. Вылетела на выстрел, отчетливо было видно. Мы сделали пуск и попала одна, вторая не успела... Именно из этой трубы мне удалось сбить вертушку. Это я оставил себе на память трубу", - поделился "Бродяга".

Война в Украине: что известно

ВСУ пошли в контрнаступление на Херсонском и Харьковском направлениях. 8 сентября Генштаб отчитался о деоккупации ряда сел в Харьковской области, а также города Балаклеи, которое было под контролем РФ 6 месяцев.

Всего за три дня защитники продвинулись под Харьковом на 50 км вглубь оккупированных Россией территорий. С 1 сентября освобождено более тысячи квадратных километров украинской земли, отметил президент Владимир Зеленский.

После Балаклеи, считают аналитики из Института изучения войны, украинцы могут уволить за 72 часа и Купянск - это важный логистический путь, обеспечивающий группировку врага на востоке Украины.

По мнению американского генерала Марка Милли, контрнаступление ВСУ до сих пор пока на ранних стадиях, но уже заметно устойчивый прогресс.

Как ранее сообщалось, на юге Украины российские военные добровольно поднимают белый флаг и сдаются в плен.

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