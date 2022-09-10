Успех операции в Харьковской области стал результатом правильного расчета Генштаба и серьезных просчетов оккупантов.

Сражение в Харьковской области направлено на минимизацию угрозы обстрелов Россией многомиллионного областного центра.

Об этом в интервью Юлии Латыниной рассказал эксперт Тарас Березовец.

Наступательная операция на Балаклею была проведена Генштабом в самый оптимальный момент, отметил Березовец.

"Эта операция идет всего несколько дней. Некоторые наши бойцы движутся очень быстро – и это стало шоком для россиян. Многие оказались в оперативном окружении. Наша тактика успешна, потому что удары наносятся не по тем направлениям, где враг мог нас встретить. Они ждали с одной стороны – ударили с другой… Наступление просчитано ювелирно до буквально каждой минуты", - объяснил он.

По словам Березовца, у каждой операции есть место случайности: "Вы зашли туда, куда не ожидали: неожиданно одно забуксовалось, второе прорвалось. Что тогда делать? Сразу же менять направление, чтобы третье подразделение шло туда, где уже, примером, есть успех".

"Успех операции в Харьковской области стал результатом правильного расчета Генштаба и серьезных просчетов (оккупантов – ред.), допущенных в военном планировании. Удалось обмануть противника и нанести удар не там, где он того ожидал. На Харьковщине россияне наступление проспали, они его не ждали. Они его ждали в другом месте. Где? Думаю, догадываетесь", - добавил эксперт.

Березовец подчеркнул, что наступление ВСУ на Харьковском направлении "развивается согласно планам, разработанным верховным командованием".

"Сражение на Харьковщине является одним из ключевых сражений этой войны. Поскольку логистика, которая была здесь развернута, и близость к Харькову являлась одним из преимуществ нашего врага. Российские оккупационные войска находятся менее 20 км к Харькову, и они ежедневно его обстреливают. Ключевая цель – отодвинуть эту угрозу от Харькова. Убрать один из самых легких способов террора гражданского населения", - сказал Березовец.

Война в Украине: актуальные данные

ВСУ пошли в контрнаступление на Херсонском и Харьковском направлениях. 8 сентября Генштаб отчитался о деоккупации ряда сел в Харьковской области, а также города Балаклеи, который был под контролем РФ 6 месяцев.

Всего за три дня защитники продвинулись под Харьковом на 50 км в глубь оккупированных Россией территорий. С 1 сентября освобождено более тысячи квадратных км украинской земли, отметил президент Владимир Зеленский.

После Балаклеи, считают аналитики из Института изучения войны, украинцы могут за 72 часа освободить и Купянск – это важный логистический путь, снабжающий группировку врага на востоке Украины.

По мнению американского генерала Марка Милли, контрнаступление ВСУ до сих пор пока на ранних стадиях, но уже заметен устойчивый прогресс.

С начала полномасштабной войны ВСУ уничтожили уже 51 900 оккупантов и тысячи единиц вражеской техники.

Вас также могут заинтересовать новости: