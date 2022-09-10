Ракетно-артиллерийские подразделения продолжали выполнение огневых задач и огневой контроль транспортно-логистических путей.

На юге ракетно-артиллерийские подразделения ВСУ попали в два района сосредоточения живой силы и техники врага.

Об этом сообщил спикер оперативного командования "Пивдень" Владислав Назаров, комментируя обстановку по состоянию на 12.00.

Он отметил, что ракетно-артиллерийские подразделения продолжали выполнение огневых задач и осуществляли огневой контроль транспортно-логистических путей.

Видео дня

"Подтверждено попадание в 2 района сосредоточения живой силы и техники, уничтожено 5 рашистов и гаубицу "Мста-Б", - сказал Назаров.

В Черном море продолжают маневрировать 11 кораблей и катеров вражеского флота, среди которых 2 надводных ракетоносителя высокоточных крылатых ракет "Калибр".

Спикер добавил, что враг продолжает попытки подтянуть запасы боеприпасов и резерв живой силы, изыскивает альтернативные пути доставки вооружения и техники. Он также напомнил, что для усиления российской группировки на временно захваченных территориях Херсонской области прибыло сформированное по национальному признаку подразделение "кадыровцев", численностью до 1 тыс. 300 человек.

Война в Украине: актуальные данные

ВСУ официально пошли в контрнаступление на юге в конце августа. По состоянию на 9 сентября, по подсчетам Института изучения войны, защитники отбили у врага 2,5 тысячи квадратных километров.

По словам представительницы ОК "Пивдень" Натальи Гуменюк, ВСУ на разных направлениях на юге продвинулись на расстояние от двух до нескольких десятков километров.

Контрнаступление на юге продолжается одновременно с операциями украинских сил на линии Харьков – Изюм. Украинские силы продолжают ежедневно атаковать российские понтонные и паромные переправы на юге, однако сохраняют суровую оперативную тишину.

8 сентября ВСУ официально отчитались президенту об освобождении Балаклеи Харьковской области. Утром, 10 сентября, появилась информация об освобождении Купянска.

По мнению аналитиков, украинские войска могут создать угрозу окружения сил противника в Изюме. Британские разведчики, в свою очередь, констатируют, что нападение ВСУ под Харьковом было для россиян неожиданным.

Пока российское командование ответило демонстрацией стягивания "резервов" к разбитым группировкам.

США вечером 9 сентября впервые назвали действия ВСУ возле Херсона "контрнаступлением". Накануне глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что считает операцию Вооруженных сил Украины "вдохновляющей", а глава Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли видит в ней "устойчивый прогресс".

С начала полномасштабного вторжения ВСУ ликвидировали уже 52 150 оккупантов и тысячи единиц вражеской техники.

Вас также могут заинтересовать новости: