Представитель РДК "Фортуна" рассказал о списке военных преступников чиновниках, офицерах, разработчиках оружия и его поставщиках.

"Русский добровольческий корпус", представители которого ведут бои на территории РФ, заявляет о потерях противника и взятии пленных.

Как сообщает "Можем объяснить", в четверг возобновились бои партизан с российскими войсками. В частности, согласно информации военкоров, в районе населенных пунктов Сподарюшино и Козинки применяется бронетехника и РСЗО, а белгородские власти заявили об одном погибшем и шести раненых.

Начальник штаба "Русского добровольческого корпуса" (РДК) Александр "Фортуна" рассказал, что подразделение находится на территории РФ.

"Есть разные направления: есть, где на несколько километров продвинулись подразделения, есть на несколько десятков километров", — сказал "Фортуна".

По его словам, операция готовилась несколько месяцев, и у добровольческих подразделений есть достаточно большое количество различных сценариев, которые в разной степени готовности.

"Нельзя сказать, что мы упираемся исключительно в какой-то один сценарий... Сценариев много различных, на различных участках фронта, поскольку "Русский добровольческий корпус" занимается не только подобными операциями на территории России, а и активно принимает участие и на фронте… Допустим, у нас не так давно большая часть подразделений вернулась с авдеевского направления", — рассказал Александр.

Он утверждает, что в данной операции (на территории РФ) потерь в подразделении нет, а у российской армии они присутствуют. При этом, "Фортуна" отказался уточнить цифра, поскольку бои еще продолжаются.

"Но потери есть (у армии РФ – УНИАН) - и в живой силе, и технике. Давайте будем смотреть динамику и анализировать уже позже... Пленные есть, однако о количестве пока не говорим… Им оказана соответствующая медицинская помощь, и они переданы украинской стороне для пополнения обменного фонда - стандартные процедуры", — добавил военный.

Также он рассказал, что город Белгород достаточно близко от той "точки", где находится РДК. Поэтому с технической точки зрения вполне реально поражать объекты, находящиеся в Белгороде или возле этого города, в том числе с помощью БПЛА и другими средства.

По словам "Фортуны", с представителями ЗСУ российских добровольцев, желающих освободить РФ от диктаторской власти Кремля, связывают дружеские и рабочие взаимоотношения. Однако данной операции, как и во всех подобных операциях на территории Российской Федерации, их планирование и реализация является исключительно прерогативой добровольческих подразделений – РДК, "Легиона свободы России" или "Сибирского батальона".

Представитель РДК также подчеркнул, что ВСУ оказывают этим подразделениям определенную поддержку на территории Украины, в основном, это - логистика, перемещение раненых, подвоз топлива и боевого комплекта.

Боец утверждает: РДК не занимается терактами на территории РФ, но составил список военных преступников – тех, кто причастен к нападению России на Украину, и они - законные цели. Причем речь идет, как о высокопоставленных чиновниках и офицерах РФ, которые принимают те или иные решения, так и разработчиках оружия, его поставщиках и т. д.

"У нас очень длинный список. Про многих из этих людей нам очень много известно, включая их личные данные. Мы над этим работаем, агентскую базу определенную мы расширяем и масштабируют на территории Российской Федерации", — сказал "Фортуна".

На вопрос о том, является ли РДК "тик-ток армией" (как ее называют пропагандисты), Александр сказал, что "сложно было бы сделать насколько эффективные тик-ток войска", и у него были сослуживцы, тела которых он лично выносил с поля боя.

"На уточняющий вопрос он назвал имя Данилы "Шайбы" Мазиника, который погиб 9 месяцев назад", — пишет "Можем объяснить".

Также ресурс отмечает: Москва утверждает, что потери противника составили до 250 человек, 16 единиц бронетехники, но продемонстрирован лишь один танк, брошенный экипажем и две единицы техники.

Операция добровольцев в РФ - послдение новости

Напомним, бойцы-добровольцы легиона "Свобода России" уничтожили два склада боеприпасов российских захватчиков в поселке Теткино Курской области, что вблизи границы с Украиной.

Telegram-канал легиона сообщил, что по российским складам БК отработала артиллерия. Также в сети появились видео, на которых видно бой между добровольцами и Росгвардией в Теткино. На кадрах слышны автоматные очереди.

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