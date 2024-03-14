Доброволец оценил, решатся ли представители ФСБ выйти на связь, чтобы обсудить такую возможность, отметив, что они пока не выходили на связь.

Доброволец легиона "Свобода России" Алексей Барановский заявил, что они готовы начать переговоры с администрацией президента РФ, чтобы обменять освобожденное российское Теткино на оккупированный украинский Мелитополь.

В эфире телеканала "Эспрессо" он отметил, что идея Путина "не такая уж и плохая", имея в виду его слова о причинах освободительной операции на территории РФ.

"Возможно, мы даже примем его предложение и обменяем Теткино на Мелитополь. Думаю, это будет неплохая сделка. Мы готовы начать переговоры с администрацией президента, чтобы осуществить этот обмен, это довольно рабочий вариант", - сказал он.

Видео дня

Доброволец также оценил, решатся ли представители ФСБ выйти на связь, чтобы обсудить такую возможность, отметив, что они пока не выходили на связь.

"Думаю, они ждут сигнала из Москвы. Ведь они делают лишь то, что им прикажут "сверху". В целом пограничники - это также часть ФСБ. Пока что представители ФСБ и пограничники выполняют лишь те функции, которые им диктует инстинкт самосохранения. Но когда поступят команды из Москвы, возможно тогда они начнут какие-то переговоры", - добавил Барановский.

Рейд РДК и легиона "Свобода России" - детали

2 марта бойцы Легиона "Свобода России", Российского добровольческого корпуса и Сибирского батальона зашли в Курскую и Белгородскую области РФ. Позже они сообщили, что взяли под полный контроль российский поселок городского типа Теткино. Российские военные бежали со своих позиций, оставив технику.

Вас также могут заинтересовать новости: