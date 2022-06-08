Сегодня наши воины уничтожили: личного состава – 31, артиллерийских тягачей – 4, беспилотников – 2.

Украинские бойцы группировки "Восток" за сутки уничтожили 31 российского захватчика.

Об этом сообщает оперативно-тактическая группировка "Восток" в Facebook.

"Украинские защитники продолжают сдерживать агрессора в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток". Сегодня, 8 июня, наши воины уничтожили: личного состава – 31, АТТ – 4", - говорится в сообщении.

Также за сутки было уничтожено два российских беспилотника.

Напомним, с начала полномасштабного вторжения России украинские защитники уничтожили около 31 тысячи 500 захватчиков. "Наибольшие потери противник понес на Славянском направлении. Данные уточняются", – говорится в сообщении Генштаба.

Через колоссальные потери Россия пытается привлечь дополнительные ресурсы на Донбасском направлении. На Волынском и Полесском направлениях наблюдается очередной этап проверки боевой готовности вооруженных сил Беларуси.

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