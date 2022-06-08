По словам президента, наступит день, когда количество потерь даже для России пересечет границу допустимого.

Русские оккупанты не верили, что сопротивление наших военных будет таким прочным, и теперь пытаются привлечь дополнительные ресурсы на Донбасском направлении, но наступит день, когда количество потерь даже для России пересечет границу допустимого.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в своем видеообращении вечером, 7 июня.

"Фронтовая ситуация в Украине за минувшие сутки не претерпела существенных изменений. Продолжается абсолютно героическая оборона Донбасса. Самые горячие точки - те же. Прежде Всего Северодонецк, Лисичанск, Попасная. Чувствуется, абсолютно чувствуется, что оккупанты не верили, что сопротивление наших военных будет таким прочным, и теперь пытаются привлечь дополнительные ресурсы на Донбасском направлении. Как и на Херсонском, перебрасывают туда новые подразделения, чтобы сдерживать наши действия. Но какой в этом смысл для них? Все равно большинство оккупационного контингента уже прекрасно поняла, что у них нет перспектив в Украине. Мы фиксируем это настроение в соответствующих перехватах разговоров. Именно такой настрой доминирует в российской армии. Мы свободные люди. Мы не ваши рабы", - сказал президент.

Он напомнил, что уже более 31 тысячи российских военных погибли в Украине.

По его словам, за время с 24 февраля Россия платит за абсолютно бессмысленную войну против Украины, почти по 300 жизней своих солдат ежедневно.

"И все равно наступит день, когда количество потерь даже для России пересечет границу допустимого. Активно работаем, чтобы привлечь средства для поддержки нашей армии и для восстановления после боевых действий. На территориях, которые уже деоккупированы, возвращаем электричество, газ, поставки воды, связь. Не просто, но возвращаем. Конечно, нужно еще много сделать. Нужно снова обеспечить больницы оборудованием, провести разминирование. И конечно, отстроить все разрушенное оккупантами", - подчеркнул Зеленский.

Ранее сообщалось, что российские оккупанты обстреляли Лисичанск, есть раненые.

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