Наступление противника в районе Тошковки и Устиновки успеха не имело.

Украинские воины успешно сдерживают штурм в Северодонецке, продолжаются боевые действия.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает Генштаб ВСУ.

"На Северодонецком направлении наши воины успешно сдерживают штурм в городе Северодонецк, боевые действия продолжаются. В районе населенного пункта Тошковка наступление противника успеха не имело. Враг также пытался продвинуться на направлении населенного пункта Устиновка, но украинские защитники откинули оккупантов", - говорится в сообщении.

На Бахмутском направлении противник увеличил интенсивность применения оперативно-тактической и армейской авиации. Вел обстрелы позиций наших подразделений из минометов, ствольной артиллерии и реактивных ситем залпового огня в районах населенных пунктов Покровское, Берестовое, Золотое-4, Врубовка, Майское, Яковлевка и Доломитное. Нанес авиаудары вертолетами Ка-52 в районах населенных пунктов Покровское, Возрождение и Яковлевка.

В районе населенного пункта Нагорное, в результате огневого поражения, нанесенного украинскими воинами, враг отошел на ранее занимаемые позиции.

"На Авдеевском, Новопавлевском и Запорожском направлениях с целью сковывания действий ВСУ и недопущения переброски резервов Сил обороны на других направлениях противник осуществлял интенсивный обстрел по позициям наших подразделений в районах населенных пунктов Пески, Нью-Йорк, Любомировка, Авдеевка, Новобахмутовка, Новоселовка, Угледар, Орехов, Камышеваха, Водяное, Первомайское, Марьинка, Опытное. Нанесен авиационный удар по Нью-Йорку и ракетный - по населенному пункту Курахово", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 6 июня председатель Северодонецкой городской военно-гражданской администрации Александр Стрюк заявил, что в городе продолжаются позиционные уличные бои. Однако Вооруженные силы Украины не собираются покидать город.

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