В Генеральном штабе Вооруженные Силы Украины рассказали о провокационных пролетах авиации РФ и ситуации на границе с Беларусью. Враг обстреливает гражданскую инфраструктуру и усиленно охраняет участки украинско-российской границы в Брянской и Курской областях.
Об этом говорится в новом сводке Генштаба.
Так, на Волынском и Полесском направлениях, в рамках очередного этапа проверки боевой готовности вооруженных сил Беларуси, осуществляется перемещение отдельных подразделений в пункты постоянной дислокации.
В то же время, на Северском направлении враг продолжает обеспечивать усиленную охрану участка украинско-российской границы в Брянской и Курской областях. Обстрелял из минометов гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Ходина, Рыжовка и Великая Писаревка Сумской области. Кроме того, противник выполнял провокационные пролеты армейской авиации вдоль государственной границы Украины.
Ранее УНИАН уже сообщал, что Генерал СБУ объяснил, что нужно Украине и РФ для перемен на фронте в свою пользу.
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