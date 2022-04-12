Счет погибших мариупольцев уже идет на тысячи.

Российские оккупанты планируют за семь дней зачистить свои зверства, совершенные в Мариуполе.

Об этом заявил городской голова Вадим Бойченко, передает "Сегодня".

По его словам, сейчас в городе россияне собирают убитые тела мариупольцев и зачищают улицы от них, а также завалов. Трупы отвозят на специальные склады-накопители.

"И там дальше у них два циничных плана, говорят, уже третий у них появился. Первый план - это захоранивать эти тела в братских могилах. Второй план - они подогнали мобильный крематорий, они в виде фур стоят, там такая труба, в которую они складывать планируют и сжигать эти тела, прятать свои циничные преступления. И третий план, говорят, в Харцызске есть большой крематорий, хотят туда вывозить и там сжигать тела", - сказал Бойченко.

По его словам, по состоянию на 21 марта, когда в городе работали украинские коммунальщики, было захоронено порядка 5 тысяч тел. При этом под завалами и на улицах находились еще тысячи погибших горожан, которые сейчас зачистили оккупанты.

"И эти тысячи людей, они не встали, не ушли. Их прячут, их, конечно же, прячут цинично свои преступления Российская Федерация, те коллаборационисты ОПЗЖ, которые содействовали этому с начала войны и соответственно корректировали этот вражеский огонь по критично важным инфраструктурам. Мы сегодня это уже понимаем", - сказал Бойченко.

Накануне президент Владимир Зеленский заявил, что в Мариуполе погибли десятки тысяч людей, а россияне хотят сделать его "показательно уничтоженным городом".