Местонахождение бойцов неизвестно, их дело передано в "суд" "ДНР".

Бойцам подразделения "Медведи" грозит смертная казнь в так называемой "ДНР".

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции сообщила жена командира отряда "Медведи" Марина Кравцова.

По ее словам, бойцы подразделения "Медведи" вывезены в неизвестном направлении.

"Судьба моего мужа и других бойцов мне неизвестна. Мы не знаем, где они и какое у них состояние здоровья. Но мы знаем, что "их дело" уже передано в "суд" "ДНР", где им будет инкриминирована смертная казнь. Призываю мировое сообщество отреагировать на это", - отметила она.

Она также заявила, что высказывания бойцов на видео, обнародованных в сети, сделаны под давлением.

"Мы не должны реагировать на враждебные провокации и должны понимать, что устами наших ребят говорит враг", - добавила Кравцова.

Ранее родственники защитников "Азовстали" призвали работников прессы не беспокоить освобожденных из плена бойцов всевозможными вопросами из разряда "а не пытали ли вас в плену?".

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