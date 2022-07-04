Семьи защитников "Азовстали" воздерживаются от комментариев относительно того, пытали ли освобожденных бойцов в плену.

Родные защитников "Азовстали" призвали журналистов не нарушать личное пространство освобожденных из плена бойцов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время пресс-конференции сказала сестра командира 3-й бригады морской пехоты Сергея Волынского Татьяна Харько.

Она сообщила, что многие военнослужащие, освобожденные из плена, имеют тяжелые ранения.

"У некоторых больше нет рук, ног и зрения. Все ребята очень похудели и имеют болезненный вид", - рассказала она.

Харько также отметила, что Ассоциация семей защитников "Азовстали" воздерживается от комментариев по вопросу, пытали ли военнослужащих в плену.

Она призвала журналистов уважать личное пространство вернувшихся девушек и парней, и не удовлетворять свое любопытство попытками задавать им соответствующие вопросы.

Как сообщал УНИАН, 29 июня состоялся крупнейший обмен пленными. Вернулись домой 144 защитника, из них – 95 защитники "Азовстали", в частности, 43 военнослужащих полка "Азов".

Жена защитника "Азовстали", который еще находится в плену, Наталья Зарицкая сообщила, что у военных, вернувшихся домой, тяжелые ранения (ампутации рук, отсутствие зрения, осколочные ранения обеих стоп, огнестрельное ранение грудной клетки, тяжелые ожоги и другое).

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