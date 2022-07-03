Местные жители очень напуганы.

Оккупанты скопились в центре Херсона и в селе Верхний Рогачик на Херсонщине.

Об этом сообщил спикер Одесской ОВА Сергей Братчук.

"Сообщают, что в Верхний Рогачик зашло большое количество российской техники. Орки поселились в центре — в здании полиции, суда и многих других домах. Местные жители очень напуганы. ... Также оккупанты скопились и в центре Херсона — проспект Ушакова и в районе улиц Театральной и Пилипа Орлика. Обыскивают выборочно прохожих", - сообщил он.

По словам Братчука, это сигнализирует о том, что российские оккупанты "боятся и готовятся к наступлению ВСУ".

"Будьте очень осторожны — обходите этих мразей стороной", - добавил он.

Как писал УНИАН, в воскресенье, 3 июля, оккупанты обстреляли населенный пункт на Херсонщине, вблизи которого расположены объекты повышенной опасности, в частности склады с аммиаком и селитрой.

По данным украинской разведки российские дезертиры, боясь превратиться в удобрение, пытаются срочно покинуть отдельные районы Херсонщины. "Отработанный" маршрут - через Арабатскую стрелку в Крым.

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