Детали операции будут обнародованы "несколько позже, когда будут результаты, которыми можно будет поделиться с общественностью".

На Херсонском направлении продолжается успешная контрнаступательная операция украинских войск.

Об этом пресс-офицер бригады быстрого реагирования Нацгвардии Харитон Старский сообщил в эфире телемарафона.

"Что касается Херсонского направления, то там продолжается наша успешная контрнаступательная операция", - отметил он.

Старский подчеркнул, что ее детали будут обнародованы "несколько позже, когда будут результаты, которыми можно будет поделиться с общественностью".

"Сейчас стоит набраться терпения и немного подождать", - добавил пресс-офицер.

Как сообщал УНИАН, на Херсонщине украинские войска постепенно продвигаются, освобождают населенные пункты и закрепляются на новых позициях. Об этом заявляли в оперативном командовании "Пивдень".

На днях украинские военные в ходе успешного контрнаступления освободили село Потемкино Херсонской области. Во время операции было уничтожено много российской техники.

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