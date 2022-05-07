Местных жителей просят эвакуироваться пока еще есть такая возможность.

Российские оккупационные войска массово обстреливают всю Донецкую область. Местных жителей настойчиво призывают эвакуироваться.

Об этом заявил глава Донецкой военной обладминистрации Павел Кириленко.

Больше всего от действий оккупантов сегодня пострадал Бахмут. Россияне совершили авиаудар. Погиб по меньшей мере один мирный житель. Число жертв может возрасти.

В городе полностью разрушены 2 частных дома, повреждены – 11 домов и помещения нескольких предприятий.

В Малотарановке под Краматорском в результате вражеского обстрела ранены два человека, повреждены 7 жилых дом, магазин и клуб.

От авиаудара оккупантов пострадала и Дружковка. Там повреждены 4 многоэтажки, школа, автостоянка и помещения предприятия. Информации о пострадавших нет.

По меньшей мере один человек получил ранения в Дробышево под Лиманом. Под огнем также Константиновка - там последствия обстрелов пока уточняются.

Всю ночь продолжались обстрелы на Светлодарском и Очеретинском направлениях. В Очеретино частично перебито электроснабжение.

Утром оккупанты предприняли попытки атаковать позиции ВСУ на Авдеевском и Марьинском направлениях. ВСУ отбили обе атаки.

Кириленко отметил, что на Марьинском направлении россияне привлекали авиацию, а на Авдеевском – работают "Грады".

Как сообщал УНИАН, украинское контрнаступление к северу и востоку от Харькова обеспечило дальнейшие успехи за последние 24 часа и может успешно вытеснить российские войска из-под артиллерийского огня Харькова в ближайшие дни.

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