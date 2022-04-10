Доктрина "русского мира" не соответствует православному учению, заявили священники.

Священники Украинской православной церкви Московского патриархата требуют организовать международный церковный трибунал против патриарха Кирилла.

Заявление священников обнародовал протоиерей Андрей Пинчук.

Они решили обратиться в Собор Предстоятелей Древних Восточных Церквей с иском против патриарха Кирилла. По словам церковников:

Кирилл проповедует доктрину "русского мира", которая не соответствует православному учению и должна быть осуждена как ересь;

Кирилл совершил моральные преступления, благословив войну против Украины и полностью поддержал агрессивные действия русских войск на территории Украины.

"Мы надеемся, что Собор Предстоятелей Древних Восточных Церквей рассмотрит наше обращение и вынесет свое справедливое решение", - говорится в заявлении.

В истории Русской Церкви прежде был всего один прецедент обращения в суд Восточных Патриархов. В 1666 г. Восточные Патриархи осудили Московского патриарха Никона, лишив его патриаршества и епископского сана. Никона оставили простым монахом и отправили на покаяние в монастырь.

Ранее сообщалось, что в Киеве задержали священника российского патриархата за сотрудничество с российскими оккупантами.

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