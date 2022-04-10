Священники Украинской православной церкви Московского патриархата требуют организовать международный церковный трибунал против патриарха Кирилла.
Заявление священников обнародовал протоиерей Андрей Пинчук.
Они решили обратиться в Собор Предстоятелей Древних Восточных Церквей с иском против патриарха Кирилла. По словам церковников:
- Кирилл проповедует доктрину "русского мира", которая не соответствует православному учению и должна быть осуждена как ересь;
- Кирилл совершил моральные преступления, благословив войну против Украины и полностью поддержал агрессивные действия русских войск на территории Украины.
"Мы надеемся, что Собор Предстоятелей Древних Восточных Церквей рассмотрит наше обращение и вынесет свое справедливое решение", - говорится в заявлении.
В истории Русской Церкви прежде был всего один прецедент обращения в суд Восточных Патриархов. В 1666 г. Восточные Патриархи осудили Московского патриарха Никона, лишив его патриаршества и епископского сана. Никона оставили простым монахом и отправили на покаяние в монастырь.
Ранее сообщалось, что в Киеве задержали священника российского патриархата за сотрудничество с российскими оккупантами.