фото Вячеслав Чаус.
В Чернигове из-под завалов извлекли тела уже 33 человек, погибших в результате авиационных ударов оккупантов.
Об этом в Telegram сообщил советник министра внутренних дел Антон Геращенко.
"По состоянию на 18:20 в результате авиационных ударов в г. Чернигов из-под завалов извлечены тела 33 погибших и 18 травмированных", - говорится в сообщении.
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В связи с обстрелами спасательные работы приостановлены.
Как сообщал УНИАН, сегодня российские войска нанесли ракетный удар по жилому массиву в центре Чернигова. Повреждено много многоквартирных домов.
Кроме того, российская авиация атаковала две школы и частные дома в Чернигове.