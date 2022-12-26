В Херсонской области ликвидированы десятки оккупантов, отметили в Генштабе.

В Луганской области новые потери РФ составили до 150 оккупантов ликвидированы и ранеными, а в Херсонской - до 50 убитыми и 100 ранеными.

Силы обороны Украины 24 декабря нанесли удар по району сосредоточения вражеской живой силы возле села Половинкино Старобельского района Луганской области, потери противника составили до 150 человек уничтоженными и ранеными, об этом идет речь в сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины в Facebook.

По его данным, 25 декабря на временно захваченной территории Херсонской области захватчики потеряли до 50 военнослужащих ликвидированными и 100 ранеными. Также уничтожено около пяти единиц военной техники различного типа.

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Как заявляют в Генштабе, враг продолжает использовать сеть гражданских учреждений здравоохранения на временно оккупированной территории для лечения раненых военнослужащих российских оккупационных войск и наемников частных военных компаний.

Так, в населенном пункте Беловодск Старобельского района Луганской области проходят лечение до 300 раненых представителей ЧВК "Вагнер".

Кроме того, в Первомайске, на территории так называемого "военного госпиталя", который развернут на базе многопрофильного лицея, также лечатся до 300 оккупантов, которые получили ранения в районе города Бахмут.

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Вечером 26 декабря Генштаб ВСУ сообщил, что россияне продолжают сосредотачивать усилия на ведении наступательных действий на Бахмутском и Лиманском направлениях, а на Купянском, Авдеевском и Запорожском - пытаются улучшить свое тактическое положение.

Украинские воины дают достойный отпор противнику, в частности, уже длительное время героически удерживают Бахмут.

Как сообщал УНИАН, общие боевые потери противника с 24 февраля по состоянию на сегодня ориентировочно составили около 102 тыс. 600 человек.

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