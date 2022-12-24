Оккупационная власть продолжает перепрофилирование больниц Луганщины на военные госпитали.

19 декабря в обустроенное под военный госпиталь хирургического отделения районной больницы в Старобельске Луганской области привезли около 100 раненых русских оккупантов.

Об этом говорится в сообщении на странице Генерального штаба Вооруженных сил Украины относительно оперативной информации по состоянию на 06:00.

Отмечается, что из-за значительных потерь российских войск, оккупационная власть продолжает перепрофилирование больниц Луганской области на военные госпитали.

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В Генштабе отметили, что так произошло с местными медучреждениями в Беловодске и Марковке.

"19 декабря в городе Старобельск в хирургическое отделение районной больницы, которое обустроено под военный госпиталь, привезли около 100 раненых военнослужащих противника", - говорится в сообщении.

Ситуация на Луганщине: главные новости

К середине ноября украинская армия освободила от российских захватчиков 12 населенных пунктов. Продолжается операция по освобождению региона.

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай заявил, что российские войска обстреливают деоккупированные населенные пункты области, а на села сбрасывают авиабомбы.

Кроме того, известно, что в больницах Луганска увеличилось количество раненых оккупантов. Однако у них нет даже самого необходимого для раненых.

Недавно "прилетело" в логово оккупантов в Алчевске. Вследствие этого могло произойти возгорание в районе склада горюче-смазочных материалов российских захватчиков.

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