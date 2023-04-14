Также удалось снизить смертность на этапе эвакуации с поля боя.

Более 80% раненых украинских военных возвращаются к службе после лечения.

Об этом сообщил президент Национальной академии медицинских наук Виталий Цымбалюк во время круглого стола "инновации украинских медиков в спасении и реабилитации раненых военнослужащих", пишет Military Media Center.

"Благодаря объединению усилий военной и гражданской систем здравоохранения – единому медицинскому пространству – на сегодняшний день до 82% раненых и больных военных возвращаются в строй", – заявил Цымбалюк.

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По словам президента Нацакадемии медицинских наук, смертность на этапе эвакуации с поля боя снизилась до 1,35%. Он рассказал, что воинов с ранениями в сердце за 6-8 часов могут доставить в медицинские учреждения в Харькове, а за 12 часов – в Киев.

Медики на войне

Украинские парамедики работают в самых горячих точках фронта. Они вытаскивают раненых защитников из самого ада, рискуя собственной жизнью. Недавно на войне в Украине погиб 45-летний британский парамедик Джонатан Шенкин.

Заместитель министра обороны Анна Маляр заявила, что медицинским силам ВСУ удалось существенно снизить уровень летальности среди раненых военных.

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