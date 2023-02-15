Страна не может послать в Украину во время войны всех необходимых специалистов по развертыванию этой техники.

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес подчеркнул на "долгосрочной перспективе" поставки Украине боевых самолетов, заявил он в интервью BBC Radio 4.

Сейчас страна сосредоточена на обучении украинских пилотов, о поставках истребителей даже в ближайшие годы речь не идет.

"Что касается истребителей, я не думаю, что в ближайшие месяцы или даже годы мы передадим эти истребители", - сказал Уоллес.

Он добавил, что обучение на самолетах займет много времени: "Вы просто не можете научиться летать за неделю или две".

Передачу самолетов Уоллес сравнил с командой Формулы-1, поскольку подготовка к развертыванию техники предусматривает привлечение "сотен инженеров и пилотов". "И мы не собираемся посылать в Украину двести военнослужащих Королевских ВВС во время войны", - отметил британский министр.

Передача Украине истребителей – позиция Британии и других стран Запада

9 февраля британский премьер Риши Сунак официально объявил расширение подготовки украинских военных в Британии. Отныне ВС страны будут тренировать еще и украинских пилотов. Также Сунак дал министру обороны Бену Уоллесу поручение определить модели самолетов, которые в будущем можно будет передать ВСУ.

В то же время, как отмечал сам Уоллес, Британия не будет "немедленно" передавать эти самолеты. The Telegraph ранее писал, что Лондон согласится отправить истребители только после выхода российских сил с оккупированных территорий.

Также глава Минобороны убежден, что самыми востребованными для ВСУ для операций "на земле" сейчас является оружие большой дальности и зенитные ракеты.

Также какой-то четкий ответ относительно передачи Украине западных боевых самолетов, на чем уже много месяцев настаивает Киев, не был публично озвучен и на 9-м заседании в формате "Рамштайн".

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