По словам командира, логистический маршрут трассы Боровая-Купянск-Узловой можно считать утраченным.

Командир 1 штурмового батальона Третьей отдельной штурмовой бригады Владимир Фокин заявил об очень сложной ситуации в их полосе ответственности.

В эфире телемарафона военный сообщил, что россияне изменили тактику и перешли к активным штурмовым действиям. Они задействуют тяжелую, автомобильную и колесную технику, а также проводят штурмы "на ногах" группами от шести до 10 человек. "Фактически враг проводит штурмы на всей полосе зоны ответственности Третьей отдельной штурмовой бригады. Я считаю, что таким образом он просто сковывает наши силы", - акцентировал Фокин.

Он отметил, что информация о текущей ситуации на направлении Боровая находится в открытых источниках. "Рассмотрим [ситуацию] севернее зоны ответственности нашей бригады. Ситуация тяжелая, потому что враг овладел полностью населенным пунктом Песчаное и продолжает продвигаться в сторону левого берега реки Оскол. И у него это очень неплохо получается. Фактически до берега реки ему остается два километра. Силы обороны он разрезает пополам и логистический маршрут, к примеру, Боровая, и севернее, в сторону Купянска - уже этого логистического маршрута не существует", - подчеркнул военный.

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На уточняющий вопрос, идет ли речь о трассе Боровая-Купянск-Узловой, которая была фактически под огневым контролем россиян, он ответил утвердительно. "Да, о потере этого логистического маршрута. Он полностью под огневым контролем врага, до трассы на утро (24 сентября - УНИАН) врагу оставалось менее двух километров", - отметил Фокин.

Также он рассказал, что южнее зоны ответственности 3-й ОШБр россияне захватили населенный пункт Невское, что возле Макеевки. Это дало им возможность форсировать реку Черный Жеребец с левого берега на правый.

"Я думаю, что они будут продолжать продвижение на запад и северо-запад, соединяться со своими силами в районе Макеевки. И дальше продвигаться на запад и северо-запад в сторону населенных пунктов Грековка, Шайковка, Чернещина, Нижнее и Верхнее Соленое", - добавил военный.

Фокин отметил, что для поддержания темпа непрерывных атак РФ не нужно привлекать дополнительные ресурсы, поскольку российские подразделения стабильно пополняются свежей живой силой из резервов, а также имеют возможности для быстрого восстановления и ремонта поврежденной техники.

"Враг еженедельно получает на одну дивизию до тысячи вновь прибывших бойцов, которые сразу переходят к штурмовым действиям. У врага проблем с живой силой нет, с боеприпасами проблем нет. Количество FPV-дронов, которое он использует на данный момент, где-то с их стороны 2 к 1. То есть, преимущество на их стороне, к сожалению",- резюмировал он.

Ситуация на фронте

Как сообщал УНИАН, вчера боец 77-й бригады ВСУ Виктор Петрович рассказал, что трасса Боровая-Купянск-Узловой фактически находится под огневым контролем россиян.

Ранее аналитики украинского проекта DeepState информировали, что обстановка в районе населенного пункта Песчаное продолжает ухудшаться.

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