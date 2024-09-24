Тем не менее, украинские защитники стараются не давать врагу сделать каких-то значительных продвижений на этом направлении.

Главная логистическая дорога на Харьковщине - трасса Боровая - Купянск-Узловой - Купянск уже фактически под огневым контролем россиян. Об этом сказал военнослужащий 77-й бригады ВСУ Виктор Петрович в эфире Киев24, комментируя сообщение DeepState об ухудшении ситуации в районе населенного пункта Песчаное и движение противника в сторону дороги Боровая-Купянск-Узловой-Купянск.

"Есть угроза на этом направлении, возможно, с точки зрения логистики. Враг к этому пути пытается прорваться. На самом деле довольно сложная ситуация, потому что фактически этот путь уже под огневым контролем. Но, тем не менее, стараемся, несмотря на численное превосходство врага, не давать ему сделать каких-то значительных продвижений", - прокомментировал ситуацию военный.

Ситуация на направлении, по его словам, циклично-активная уже длительное время. То есть нет такого, чтобы она ослаблялась. Есть значительное преимущество врага по численности. В том числе сюда бросили и "вагнеровцев".

Видео дня

"Тело одного из них было обнаружено. Он с этим шевроном как раз лежал на поле боя. И хорошо был виден этот шеврон ЧВК "Вагнер", - сказал Петрович.

"Чтобы вы понимали потери врага более чем на порядок выше чем у нас. И они все равно продолжают давить", - отметил он.

По информации военного, периодически наши защитники здесь отбивают позиции у врага.

"Когда враг занял какую-то позицию, пока не закрепился, пока не наладил логистику, его гораздо легче выбить, чем когда наладит логистику, будет подвоз БК, ротации. На этом этапе его быстро можно поразить теми же FPV-дронами. Очень эффективно просто забрасывать этими дронами, пока не подтянули туда РЭБ. Поэтому да, есть определенные штурмовые действия (со стороны сил обороны), не массированные, но в определенных операциях они присутствуют", - сказал Петрович.

Что известно о ситуации на Купянщине

22 сентября аналитики DeepState заявили, что обстановка в районе н.п. Песчаное продолжает ухудшаться. Отмечалось, что продолжается движение противника в сторону автодороги Боровая-Купянск Узловой-Купянск, который является основным логистическим путем в том районе. Однако Силы Обороны прилагают усилия, чтобы остановить врага, в частности, постоянно идет работа с помощью дронов.

Аналитики отметили, что россияне штурмуют имеющимися силами и есть перспективы их исчерпания. Но если они подтянут туда резервы, то имеющийся ресурс позволит им развивать свой успех и грозит обрывом логистики, что станет очень плохим последствием.

Вас также могут заинтересовать новости: