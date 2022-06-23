Украинскому государству не нужен "Мариуполь-2", подчеркнул военный эксперт.

Защитникам Украины стоит драться за город Северодонецк Луганской области, поскольку каждая оттянутая на это направление вражеская батальонная тактическая группа улучшает оперативные возможности наших военнослужащих в двух областях.

Благодаря оттягиванию сил противника улучшаются оперативные возможности украинских воинов на Херсонщине и Харьковщине, рассказал военный эксперт Петр Черник в интервью одному из YouTube-каналов.

В то же время собеседник подчеркнул, что Украине не нужен "Мариуполь-2".

"Стоит ли еще какое-то время за него (Северодонецк - Ред.) драться? Конечно, потому что каждая батальонная тактическая группа, которая будет оттянута на это направление, улучшает наши оперативные возможности и в Харьковской, и в Херсонской областях…", - заявил эксперт.

Напомним, войска РФ осуществили полномасштабное вторжение в Украину утром 24 февраля. Враги сначала бомбили военные объекты, а позже атаковали и жилье гражданских, было много жертв и пострадавших.

Только в одном Мариуполе, который был заблокирован и оказался под контролем противника, погибли более 20 тысяч человек.

Оккупантам удалось взять под контроль ряд населенных пунктов на востоке и юге нашего государства. Позже противники пошли в наступление на Донбассе, и "горячей точкой" стал Северодонецк. За Северодонецк идут бои.

Генштаб Вооруженных сил Украины 23 июня сообщил, что враги сосредотачивают основные усилия на установлении полного контроля над городом.

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