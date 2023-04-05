Аналитики отметили, что заявлениям оккупантов подтверждений не нашлось.

Российские войска продолжают наступательные операции в пределах Бахмута. Геолокационные кадры показал, что они продвинулись в южной части города ближе к стадиону "Авангард".

Об этом говорится в свежем отчете Института изучения войны (ISW). Аналитики опровергли данные о том, что "вагнеровцы" захватили железнодорожную станцию Бахмут-1, поскольку визуальных подтверждений этому нет. Также в ISW не подтвердили, что россияне захватили центральную часть Бахмута.

При этом, как отметили эксперты, отход ВСУ в западную часть города на второстепенные рубежи обороны и сосредоточение "Вагнера" на разведывательных атаках, приведут к временному снижению оперативного темпа российских войск в Бахмуте.

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Кроме этого, как сообщили эксперты, российские войска продолжали наступательные операции вдоль линии фронта Авдеевка-Донецк. По их данным, российские войска добились незначительных успехов к западу от Новобахмутовки.

Стуация в Бахмуте

В Бахмуте который месяц идут напряженные бои. ВСУ удается держать город, вопреки тому, что оккупанты забрасывают их "пушечным мясом". На днях спикер восточной группировки войск Сергей Череватый заявил, что российские военные далеки от захвата города. То же самое сказали и в Белом доме.

4 апреля в ISW сообщили, что наемникам ЧВК "Вагнер" удалось захватить здание администрации Бахмута, а российские военные продвигаются в центр города.

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