Руководство ЧВК "Вагнер" проявляет невероятное пренебрежение к своим солдатам, сообщил чиновник.

Соединенные Штаты Америки видят, как Россия несет сокрушительные потери, а войска ЧВК "Вагнер" фактически бросают в мясорубку в Бахмуте.

Такое заявление сделал высокопоставленный чиновник Министерства обороны США, сообщает корреспондент Voice of America Джефф Селдин в микроблоге Twitter. "То, что мы видели от "Вагнера" на поле боя, это невероятная жестокость", - сказал чиновник Петагона.

Также он отметил, что руководство частной военной компании демонстрирует невероятное пренебрежение к своим солдатам. "Мы видим абсолютно сокрушительную потерю людей, которую Россия испытывает из-за того, что "вагнеровские силы" фактически бросают в мясорубку, а российские войска остаются на своих позициях благодаря надежной украинской обороне", - сказал представитель Министерства обороны США.

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По словам представителя Минобороны, на востоке продолжаются бои, однако существенных сдвигов в территориальном контроле не произошло. "Линии фронта относительно статичны со значительным обменом артиллерией, но без значительных преимуществ в маневре с обеих сторон", - сказал он.

Он добавил, что внимание Штатов сосредоточено на том, чтобы помочь Украине продвинуться и удержать свои позиции во время контрнаступления.

Контрнаступление Украины - последние новости

Напомним, в недавнем интервью президент Владимир Зеленский сообщил, что украинская армия еще не готова к контрнаступлению, поскольку ей нужно больше боеприпасов, а также истребители.

The New York Times сообщила, что ВСУ уже получили западное вооружение, а также создали штурмовые подразделения.

Известно, что российские оккупанты чрезвычайно обеспокоены планами Украины начать масштабное наступление. В Крыму сейчас продолжается оборонная и материально-техническая подготовка.

По мнению полковника ВСУ в запасе Романа Свитана, украинская армия может начать выжигать российские тылы уже в ближайшие недели.

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