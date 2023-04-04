Соединенные Штаты Америки видят, как Россия несет сокрушительные потери, а войска ЧВК "Вагнер" фактически бросают в мясорубку в Бахмуте.
Такое заявление сделал высокопоставленный чиновник Министерства обороны США, сообщает корреспондент Voice of America Джефф Селдин в микроблоге Twitter. "То, что мы видели от "Вагнера" на поле боя, это невероятная жестокость", - сказал чиновник Петагона.
Также он отметил, что руководство частной военной компании демонстрирует невероятное пренебрежение к своим солдатам. "Мы видим абсолютно сокрушительную потерю людей, которую Россия испытывает из-за того, что "вагнеровские силы" фактически бросают в мясорубку, а российские войска остаются на своих позициях благодаря надежной украинской обороне", - сказал представитель Министерства обороны США.
По словам представителя Минобороны, на востоке продолжаются бои, однако существенных сдвигов в территориальном контроле не произошло. "Линии фронта относительно статичны со значительным обменом артиллерией, но без значительных преимуществ в маневре с обеих сторон", - сказал он.
Он добавил, что внимание Штатов сосредоточено на том, чтобы помочь Украине продвинуться и удержать свои позиции во время контрнаступления.
Контрнаступление Украины - последние новости
Напомним, в недавнем интервью президент Владимир Зеленский сообщил, что украинская армия еще не готова к контрнаступлению, поскольку ей нужно больше боеприпасов, а также истребители.
The New York Times сообщила, что ВСУ уже получили западное вооружение, а также создали штурмовые подразделения.
Известно, что российские оккупанты чрезвычайно обеспокоены планами Украины начать масштабное наступление. В Крыму сейчас продолжается оборонная и материально-техническая подготовка.
По мнению полковника ВСУ в запасе Романа Свитана, украинская армия может начать выжигать российские тылы уже в ближайшие недели.