По оценке оборонного ведомства США, украинские военные продолжают вести боевые действия вблизи Бахмута.

Министерство обороны США не будет делать публичных оценок относительно того, действительно ли российские войска полностью захватили Бахмут Донецкой области. В то же время в ведомстве признают, что РФ контролирует значительную часть города.

Как сообщает "Европейская правда", соответствующее заявление на брифинге сделал спикер Пентагона Патрик Райдер.

"Нам известно, что Россия действительно удерживает значительную часть территории Бахмута и его окрестностей, но, по нашей оценке, украинцы продолжают вести боевые действия вблизи Бахмута", – подчеркнул он.

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Бои за Бахмут

Ожесточенные за Бахмут Донецкой области идут с августа 2022 года. Россияне били по городу даже запрещенными зажигательными боеприпасами. Из-за российского вторжения Бахмут, где когда-то жили около 70 тысяч человек, превращен в сплошную руину.

20 мая владелец российской частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин в очередной раз заявил, что его наемники полностью "захватили" Бахмут Донецкой области. Он также анонсировал выход "вагнеровцев" из города 25 мая "на отдых и переподготовку".

23 мая секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что определенная часть Бахмута все еще под контролем Вооруженных сил Украины.

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