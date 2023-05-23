Из-за неудачной тактики враг несет потери.

Если Вооруженные Силы Украины продолжат продвигаться в Бахмуте по флангам, то это приведет к тому, что защитники смогут взять город в тактическое окружение.

"Более точно сказать, как говорил командующий, генерал Сырский, что мы как раз приближаемся к тактическому окружению этого населенного пункта. Ведь у него есть наиболее детальная оценка, он знает силы врага, его слабые места", - рассказал в интервью "РБК-Украина" спикер восточной группировки войск ВСУ полковник Сергей Череватый.

По словам представителя, тактика оккупантов очень экстенсивная, они заваливают Силы обороны тактическими группами. Это приводит к очень большим потерям противника.

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"К тому же сам город они фактически разрушили. Он им уже не может служить большим опорным пунктом для построения там эшелонированной обороны. Если они будут окружены с флангов, то будут постоянно накрываться мощным артиллерийским огнем, у них не будет где от него спрятаться и не будут иметь возможности подтягивать резервы", - пояснил военный.

Череватый добавил, что у ВСУ также могут быть тактические неожиданности для врага.

Ситуация в Бахмуте

Как ранее сообщал УНИАН, сейчас украинским воинам для окружение Бахмута нужно еще примерно 5 бригад.

При этом враг может перебросить на это направление остальную часть резерва. Однако эти военные не имеют необходимой подготовки.

Сейчас в районе Бахмута воюет более 40 тысяч российских оккупантов. Ежедневно враг отмечает потери на этом направлении.

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