Если Вооруженные Силы Украины продолжат продвигаться в Бахмуте по флангам, то это приведет к тому, что защитники смогут взять город в тактическое окружение.
"Более точно сказать, как говорил командующий, генерал Сырский, что мы как раз приближаемся к тактическому окружению этого населенного пункта. Ведь у него есть наиболее детальная оценка, он знает силы врага, его слабые места", - рассказал в интервью "РБК-Украина" спикер восточной группировки войск ВСУ полковник Сергей Череватый.
По словам представителя, тактика оккупантов очень экстенсивная, они заваливают Силы обороны тактическими группами. Это приводит к очень большим потерям противника.
"К тому же сам город они фактически разрушили. Он им уже не может служить большим опорным пунктом для построения там эшелонированной обороны. Если они будут окружены с флангов, то будут постоянно накрываться мощным артиллерийским огнем, у них не будет где от него спрятаться и не будут иметь возможности подтягивать резервы", - пояснил военный.
Череватый добавил, что у ВСУ также могут быть тактические неожиданности для врага.
Ситуация в Бахмуте
Как ранее сообщал УНИАН, сейчас украинским воинам для окружение Бахмута нужно еще примерно 5 бригад.
При этом враг может перебросить на это направление остальную часть резерва. Однако эти военные не имеют необходимой подготовки.
Сейчас в районе Бахмута воюет более 40 тысяч российских оккупантов. Ежедневно враг отмечает потери на этом направлении.