Также был рассмотрен вопрос относительно кандидатур для назначения на должности глав ОВА в ряде регионов.

Президент Украины Владимир Зеленский провел очередное заседание Ставки верховного главнокомандующего, участники которого обсудили ситуацию на Бахмутском направлении и возможные действия врага в ближайшее время.

"Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник провел очередное заседание Ставки верховного главнокомандующего. Руководство Вооруженных сил и командующие войск оперативных направлений доложили об актуальной ситуации на фронте", - отмечается в сообщении на сайте главы государства.

Отдельное внимание члены Ставки уделили позициям сил обороны на Бахмутском направлении и обеспечению их необходимым вооружением и боеприпасами.

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"Также была заслушана информация от разведки о возможных действиях врага в ближайшее время", - говорится в сообщении.

Кроме того, участники заседания рассмотрели вопрос относительно кандидатур для назначения на должности глав областных военных администраций в ряде регионов.

Отмечается, что в заседании приняли участие руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный, начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов, командующие родов войск и оперативных направлений. К заседанию Ставки также присоединились члены правительства, руководители силовых ведомств и правоохранительных органов.

Возможное наступление России: подробности

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Президент Российской Федерации Владимир Путин приказал выйти на административные границы Луганской и Донецкой областей до марта. В связи с этим россияне оживились на востоке Украины.

В то же время аналитики американского Института изучения войны считают, что Кремль переоценивает возможности своей армии, готовясь к новому наступления на Украину.