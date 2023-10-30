Сейчас ситуация на фронте остается сложной.

Российские оккупанты будут пытаться продавить оборону украинских военных под Авдеевкой в течение месяца.

"Состоялась переброска определенных украинских сил для усиления. Думаю, что этот участок фронта в течение месяца, если не меньше, будет таким, где враг будет пытаться протиснуть нашу оборону", - рассказал директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец в эфире "Эспрессо".

По словам эксперта, враждебные действия вокруг Авдеевки остаются неизменными. Украинские военные ожидают, что противник попытается возобновить наступательные действия с севера и юга.

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"К Авдеевке сейчас приковано основное внимание. Оккупанты пытаются использовать подход использования различных направлений атак, чтобы заставить украинские войска там перебрасывать резервы. Но думаю, это не будет иметь особого значения. Мы знаем о потерях противника. В любом случае мы понимаем, что цель врага остается неизменной, это попытаться обеспечить охват наших сил", - добавил Згурец.

Согласно его оценке, общая ситуация на линии фронта остается сложной. Сейчас интенсивность боевых действий среднего уровня.

"Если принять во внимание количество боевых столкновений, за минувшие сутки их было 60, за предыдущие было 40, а на пиковых периодах мы видели, что было 90 боевых столкновений. То есть, фактически сейчас у нас средний уровень интенсивности боевых действий. Но это показатели, которые на самом деле на каждом участке фронта имеют разное наполнение и результаты", - подытожил эксперт.

Оборона Авдеевки - последние новости

Начальник Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш заявил, что оккупационные войска под Авдеевкой Донецкой области перегруппировываются, подтягивая технику и перебрасывая личный состав. Он прогнозирует возобновление штурмов в ближайшие дни.

На этом направлении оккупанты накопили 40 тысяч военных.

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