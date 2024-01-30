Вражеская активность фиксируется на нескольких направлениях, в частности Сватовском.

Российские оккупационные войска активизировались на нескольких участках на фронте. В частности, враг пытается прорваться в сторону населенного пункта Купянск-Узловой на Харьковщине, заявил военный эксперт Сергей Грабский.

"Противник параллельно с ведением активных боевых действий в районе Синьковки пытается прорваться по направлению к Купянску-Узловому, интенсифицировал свои боевые действия в районе Крахмальное – Табаевка, то есть там, где они пересекли трассу. И в принципе здесь наблюдается попытка прорыва в направлении Загрызового и Богуславки, то есть выход уже на берег реки Оскол. Пройти это будет сложно, но такое направление очевидно для противника, и они продолжают активные действия", – пояснил он в эфире телеканала FREEДОМ.

В то же время на Сватовском направлении фиксируется вражеская активность в направлении на Торское (Донецкая область), а также в районе Серебрянского леса (Луганская область). Значительно активизировались оккупанты и в районе Северского выступа. По словам эксперта, это может свидетельствовать о том, что россияне ищут бреши в украинской обороне, через которые будут пытаться осуществлять наступательные действия.

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"Очень тревожной и напряженной остается ситуация в районе Соледара, Соледарского выступления, где противник активно атакует в районе Бахмута, пытаясь отбросить наши войска от Клещиевки, от Андреевки, оттесняя их от трассы. Таким образом, мы видим достаточно серьезную, активную работу именно на восточном направлении", – добавил Грабский.

Кроме того, не прекращаются бои в Авдеевке Донецкой области. Там оккупанты пытаются прорвать оборону украинских военных. Эксперт отметил, что враг имеет локальное продвижение в районе Степного и сосредотачивает большое количество войск на южном направлении, "пытаясь вклиниться в южный фланг украинской группировки, и ведет отчаянные боевые действия".

"Украинские Силы обороны контратакуют, поэтому боевые действия в районе Авдеевки имеют очень напряженный характер, связанный с высокой интенсивностью, что ведет к серьезным потерям. И нужно понимать, что эти серьезные потери касаются как российской стороны, так и украинской. Но борьба продолжается, и целесообразность обороны в этом районе определяется тем количеством боевой техники и личного состава, который уничтожается", – констатировал он, отметив, что ситуация там в ближайшие дни будет оставаться очень сложной.

Война в Украине: важные новости

Начальник службы связей с общественностью командования Сухопутных войск ВСУ, подполковник Владимир Фитьо заверил, что угрозы нового наступления оккупантов на Харьков пока нет. По его словам, для этого россиянам нужно провести ряд мероприятий, которые точно не останется без внимания украинской разведки.

В то же время российские войска пытаются окружить ВСУ с севера Купянска, там продолжаются интенсивные бои. Военнослужащий и председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко рассказал, что это связано с тем, что россияне пытаются пройти на Часов Яр, на сторону Оскольского водохранилища.

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