Оккупанты стремятся занять территории, которые они потеряли в боях с ВСУ за прошлый год и в этом году.

Российские войска пытаются окружить Силы обороны Украины с севера Купянска, там продолжаются интенсивные бои. Об этом рассказал военнослужащий и председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко в эфире "Эспресо".

"Тяжелые бои продолжаются, как и длились крайнюю неделю. Это связано с тем, что россияне пытаются пройти на времен овраг, на сторону Оскольского водохранилища. Условно говоря, оккупанты с севера пытаются окружить наши войска", - отметил Тимочко.

По его словам, враг пытается проводить наступательные операции, и Лимано-Купянское направление не стоит рассматривать, как отдельное направление удара вражеских сил.

Видео дня

Военный подчеркнул, что россияне пытаются провести комплекс мероприятий, чтобы занять территории, которые они потеряли в боях с ВСУ за прошлый год и в этом году, говорит Тимочко.

"Во исполнение задач Путина, оккупанты должны показать любые победы, чтобы он подал себя как военный стратег перед выборами в РФ. Конечно, нашим бойцам достаточно тяжело, но паники у ВСУ нет, только мотивация. Даже небольшие тактические успехи, которые россияне пытались продемонстрировать, как правило, возвращаются нашими Вооруженными силами, или враг там не может закрепиться", - отметил военнослужащий ВСУ.

Кроме того, он отметил, что по сообщению Генштаба ВСУ, потери личного состава РФ составляют около тысячи убитыми за один день. Также уничтожается большое количество артиллерии, но это не значит, что украинскому обществу стоит расслабляться.

"Бойцам сейчас не станет легче. Интенсивность боев будет продолжаться до тех пор, пока мы не сотрем российское наступательное подразделение и потенциал, который они сосредоточили", - добавил Тимочко.

Как сообщал УНИАН ранее Тимочко заявил, что российские оккупанты пытаются захватить Оскольское водохранилище в Харьковской области, которое имеет большое значение для обороны Украины: "Это вопрос имиджевый для них, вторая армия мира ужасно проиграла бой за Харьков. Конечно, они всегда будут пытаться взять реванш на этом направлении".

По его словам, враги понимают, что ВСУ рано или поздно снова перейдут в наступление, и Оскольское водохранилище, по их оценкам, на восточном направлении может создать угрозу прорыва для ВСУ.

Вас также могут заинтересовать новости: