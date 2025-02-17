О работе "птичек" рассказали военные роты "Pride Group" 80-й бригады.

В Курской области благодаря применению различных дронов украинским военным удалось уничтожить много живой силы российской армии и военной техники противника. В ВСУ говорят, что очень хорошие пилоты получаются из любителей играть в компьютерные игры. Об этом рассказали в 80-й отдельной десантно-штурмовой Галицкой бригаде.

Так военные описывают собственные боевые вылеты. В бригаде обнародовали видео, на котором можно увидеть, как различные дроны экипажей роты ударных беспилотных авиационных комплексов "Pride Group" 2-го батальона бригады поражают разнообразную технику врага и тому подобное.

"На Курском направлении эта рота использует различные типы БПЛА: Mavic'ами и "крыльями" проводят разведку, выявляя цели. Тяжелыми бомберами и FPV-дронами уничтожают живую силу и тяжелую технику противника. Для более эффективных вылетов "Pride Group" постоянно проводит дополнительные учения для своих пилотов. Так же делает и апгрейд своих "птичек", оснащая новыми типами боеприпасов или программным обеспечением", - говорится в сообщении.

Видео дня

По словам командира подразделения Олега, название "Pride Group" имеет символизм - бойцы как одна большая семья, стремятся работать в унисон. На счету пилотов - сотни уничтоженной пехоты, десятки единиц техники.

"Сейчас все происходит дронами - разведка, корректировка ударов. Есть экипажи, которые занимаются разведкой - это дроны Mavic. Они ближние дистанции перед нашими позициями обнаруживают, а уже "крылья большие" - "Фурия", "Шарк" - на дальней дистанции, где уже идет скопление пехоты. Мы их обнаруживаем и передаются координаты на артиллерию, на наши FPV, которые работают на такой дистанции и на такие большие бомберы, как, например, "Вампир"", - рассказал командир.

Оператор "Вояж" говорит:

"У нас есть три человека, стараемся друг друга заменять. Один летает, корректировщик, и снаряжает. Особенность работы - залететь в тыл, поразить технику, пехоту, которая там движется. Основная работа происходит ночью, стараемся сделать так, чтобы нас не видели".

По его словам, бывали случаи, когда приходилось вылетать днем, но это - единичные случаи, когда враг наступает.

"Вампир" это оружие на все случаи. Боеприпасы несет гораздо тяжелее, чем FPV и более наносит вред врагу, чем другие БПЛА. Что корейские (военные - УНИАН), что российские эту работу почувствовали. Они всегда его боятся, его слышно в воздухе. Визуально ночью они его не увидят, и они тогда начинают бегать. Но мы догоняем и наносим удар", - говорит военный.

Оператор "Зуб" добавляет, что FPV-дроны имеют массовое применение. В основном, их цель - вражеская техника, артиллерия, укрытия, живая сила противника, и автомобильный транспорт. Эти небольшие дроны предоставляют возможность с высокой точностью отрабатывать по местам укрытия врага.

"Отрабатывать, проводить подготовку перед зачисткой, перед штурмом. Это облегчает жизнь нашим штурмовым группам. Всегда легче проработать эти укрытия дронами, чем идти туда пехоте. Война не стоит на месте, а вместе с ней движутся и современные технологии. Поэтому мы стараемся постоянно идти в ногу с современной войной... Сейчас у нас есть в этом определенные успехи так, как мы имеем богатый опыт, богатую базу", - подчеркнул "Зуб".

Операторы "Мороз" и "Коломыя" рассказали, что без Mavic бойцы не будут иметь "глаз". Если не будет качественной картинки, они не смогут нормально работать. Используя Mavic определенных модификаций, украинские военные достигли успеха в штурмах, потому что командование может корректировать действия подчиненных.

"Даже когда стоим в обороне, он (Mavic - УНИАН) очень эффективен, позволяет увидеть все действия противника, когда тот выдвигается на штурм, - сколько людей, какая техника, с какого направления они идут", - рассказали операторы.

Они объясняют, что сейчас у них основная потребность - люди. В частности, нужны пилоты, механики, потому что "технологии не стоят на месте" - нужно за ними успевать. Отмечается, что часто на такие военные должности берут людей, которые в гражданской жизни очень хорошо играют в компьютерные игры. У таких "игроков" очень хорошо получается управлять дроном, сидеть за пультом. Уже через полгода они становятся опытными пилотами.

На Торецком направлении защитники ликвидировали "жирную" цель оккупантов

Как сообщал УНИАН, на Торецком направлении ВСУ уничтожили группу российских пехотинцев, среди которых был российский офицер радиоразведки. Блиндаж оккупантов был замаскирован в мусоре.

В частности, во время одного из полетов на Торецком направлении разведчики подразделения "Гюрза" Батальона Беспилотных систем (ББпС) обнаружили замаскированный в мусоре блиндаж. Впоследствии оказалось, что в нем прятались не только обычные пехотинцы, но и довольно "жирная" цель - российский офицер радиоразведки. "Несколькими точными сбросами пилоты ББпС зажгли блиндаж словно факел, уничтожив все оборудование и нескольких оккупантов.

Офицер в панике начал вызывать эвакуационную группу, вместе с которой хотел убежать, но не удалось.

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