'Психическая атака': Дикий объяснил российский штурм колонной на Курщине

Сейчас у россиян большая нехватка техники, заверил Евгений Дикий.

Характер войны в Курской области отличается от боевых действий в Донецкой или Харьковской области. Об этом в эфире "Radio NV" заявил военный эксперт Евгений Дикий.

"Курщина - единственная территория, где нам удалось навязать врагам маневренную войну. Там характер войны, как был в 2022 году на Киевщине, Черниговщине. Такое впечатление, что от того, что там война похожа на начало 2022, то кто-то из россиян решил, что тогда это у них была история успеха. И тогда мы такие колонны видели направо и налево, у кого-то произошло дежавю. Он решил, что он в феврале 2022 и погнал их как тогда вперед", - сказал Дикий.

Он также выразил удивление такому решению российского руководства, на фоне острой нехватки бронетехники в РФ.

Видео дня

"Это какое-то безумие, психическая атака. Когда десяток единиц бронетехники, а сейчас, напомню, бронетехника у россиян в бешеном дефиците. Они не от хорошей жизни пересели на осликов в своей логистике. У них очень острый кризис по железу, бронетехники критически не хватает. И тут вдруг такой парад, десяток единиц, которые под красными флагами по заминированному полю ехали на смерть. Эта парадная колонна была так же парадно уничтожена", - добавил Дикий.

Ситуация в Курской области: важные новости

Накануне в сети появилось видео, на котором колонна российской бронетехники "элитной" 155 бригады морпехов с красными флагами пыталась штурмовать позиции Сил обороны Украины.

Отмечается, что оккупантов не смутило ни минное поле, ни рой украинских дронов. На видео от 47 бригады "Магуры" также видно, как часть танков подрывается на минах.

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