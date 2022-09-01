ВСУ продолжают защищать позиции от российских оккупантов.

Ситуация в горячих точках на Донбассе остается тяжелой.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский сказал в вечернем видеообращении.

"Очень тяжелыми остаются бои на Донбассе – горячие точки региона не изменились. Наши ребята крепко держат позиции. Спасибо каждому воину за стойкость!", - подчеркнул он.

Відео дня:

Напомним, ранее у Зеленского прокомментировали контрнаступление ВСУ.

По словам советника руководителя Офиса президента Украины Михаила Подоляка, украинские военные будут наступать по всей линии фронта и будут уничтожать всю складскую инфраструктуру российских оккупантов, поэтому не только на юге, но и на других участках фронта начинается "жара".

Он подчеркнул, что вести такой тип войны с украинской стороны - это нонсенс, и объяснил, как будет выглядеть контрнаступление.

В ВСУ также с иронией ответили на заявление России о том, что "контрнаступление с треском провалилось".

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